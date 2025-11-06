Spezia, Stillitano: "Esonerare D'Angelo scelta difficile. Donadoni? Ho visto in lui determinazione"

Non solo mister Roberto Donadoni. Nella conferenza stampa odierna tenuta in casa Spezia proprio per presentare il nuovo tecnico bianconero, è intervenuto anche il presidente Charlie Stillitano, che ha fatto il punto sulla nuova era del club ligure.

"Esonerare D'Angelo è stata una scelta difficile - riporta il sito calciospezia.it - perché Luca è un grande allenatore e una persona straordinaria. Resterà per sempre nella storia del nostro club. Ora capisco la delusione, ma questa città merita di più, dobbiamo tornare a far sorridere la nostra gente. Per la panchina c'erano diversi candidati, ma in Donadoni ho visto la determinazione che serve adesso, la voglia di mettersi in gioco che può fare la differenza. Quando gli ho chiesto perché fosse rimasto cinque anni lontano dalle panchine, mi ha risposto che aspettava il progetto giusto. E quel progetto lo ha trovato nello Spezia".

Domani, quindi, il via ufficiale del nuovo corso, con la gara contro il Bari che, al 'Picco' di Spezia, aprirà la 12ª giornata del campionato di Serie B, della quale, per completezza di informazioni, riportiamo il programma completo:

Venerdì 7 novembre

Ore 20:30 - Spezia-Bari

Sabato 8 novembre

Ore 15:00 - Empoli-Catanzaro

Ore 15:00 - Frosinone-Modena

Ore 15:00 - Mantova-Padova

Ore 15:00 - Reggiana-Virtus Entella

Ore 15:00 - Sudtirol-Carrarese

Ore 17:15 - Juve Stabia-Palermo

Ore 19:30 - Venezia-Sampdoria

Domenica 9 novembre

Ore 15:00 - Cesena-Avellino

Ore 17:15 - Pescara-Monza