Ravenna, Anacoura: "Se è un peso esser divenuti la squadra da battere? Grazie alla rosa, no"

"Se è una peso essere divenuti la squadra da battere? No, grazie al gruppo possiamo affrontare il prosieguo del campionato da questa posizione privilegiata, che non ci aspettavamo all’inizio della stagione, e solo con il lavoro si può continuare su questa strada": così, in un'intervista rilasciata a Il Resto del Carlino-Ravenna, il portiere del Ravenna Francesco Anacoura. Che, con i suoi, è reduce dal successo sulla diretta concorrente Ascoli.

Un successo che rimedia alla sconfitta con la capolista Arezzo, anche se, come evidenzia l'estremo difensore, i giallorossi non devono farsi condizionare dagli eventi o da eventuali battute d’arresto, anche perché - parlano i numeri, se si considera anche la Coppa Italia Serie C, le gare vinte sono 12, su 14 giocate: uno score che non necessita neppure di commento. A ogni modo, nel mirino, c'è la prossima sfida, che opporrà i romagnoli a una Torres in crisi e al momento penultima: ma vietato sottovalutarla.

Intanto, offriamo quello che è il programma completo della 13ª giornata del Girone B di Serie C:

Venerdì 7 novembre

Ore 20.30 - Ascoli Gubbio

Ore 20.30 - Campobasso-Sambenedettese

Sabato 8 novembre

Ore 14.30 - Bra-Pineto

Ore 17.30 - Guidonia Montecelio-Pontedera

Ore 17.30 - Pianese-Rimini

Ore 17.30 - Ravenna-Torres

Domenica 9 novembre

Ore 12.30 - Juventus Next Gen-Forlì

Ore 14.30 - Perugia-Arezzo

Ore 17.30 - Carpi-Livorno

Ore 20.30 - Ternana-Vis Pesaro