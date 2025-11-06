Ravenna, Anacoura: "Se è un peso esser divenuti la squadra da battere? Grazie alla rosa, no"
"Se è una peso essere divenuti la squadra da battere? No, grazie al gruppo possiamo affrontare il prosieguo del campionato da questa posizione privilegiata, che non ci aspettavamo all’inizio della stagione, e solo con il lavoro si può continuare su questa strada": così, in un'intervista rilasciata a Il Resto del Carlino-Ravenna, il portiere del Ravenna Francesco Anacoura. Che, con i suoi, è reduce dal successo sulla diretta concorrente Ascoli.
Un successo che rimedia alla sconfitta con la capolista Arezzo, anche se, come evidenzia l'estremo difensore, i giallorossi non devono farsi condizionare dagli eventi o da eventuali battute d’arresto, anche perché - parlano i numeri, se si considera anche la Coppa Italia Serie C, le gare vinte sono 12, su 14 giocate: uno score che non necessita neppure di commento. A ogni modo, nel mirino, c'è la prossima sfida, che opporrà i romagnoli a una Torres in crisi e al momento penultima: ma vietato sottovalutarla.
Intanto, offriamo quello che è il programma completo della 13ª giornata del Girone B di Serie C:
Venerdì 7 novembre
Ore 20.30 - Ascoli Gubbio
Ore 20.30 - Campobasso-Sambenedettese
Sabato 8 novembre
Ore 14.30 - Bra-Pineto
Ore 17.30 - Guidonia Montecelio-Pontedera
Ore 17.30 - Pianese-Rimini
Ore 17.30 - Ravenna-Torres
Domenica 9 novembre
Ore 12.30 - Juventus Next Gen-Forlì
Ore 14.30 - Perugia-Arezzo
Ore 17.30 - Carpi-Livorno
Ore 20.30 - Ternana-Vis Pesaro
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.