Galatasaray, il tecnico: "Osimhen era un sogno in estate. Ringrazio presidente e dirigenza"

Pagato a peso d'oro (75 milioni) per prelevarlo dal Napoli a titolo definitivo, Victor Osimhen sta facendo le fortune del Galatasaray. Tra Super Lig e Champions League l'attaccante nigeriano ha già messo lo zampino in 9 gol nel corso delle 11 partite disputate complessivamente, con i giallorossi a svettare in alto su tutti in campionato turco e praticamente a un passo dall'ottavo posto in Champions che garantirebbe l'acceso diretto al turno successivo. Senza playoff.

Ieri un'altra prestazione stellare di Osimhen, che ha rifilato una tripletta all'Ajax e consegnato la vittoria al Gala, conquistando il terzo premio di MVP. L’allenatore del Galatasaray, Okan Buruk, ha parlato con orgoglio e soddisfazione dell’impatto del bomber nel club: "Siamo felici di avere Osimhen qui. Era un sogno per noi quest’estate. Dobbiamo ringraziare le persone che hanno reso possibile questo sogno. Prima di tutto, il nostro presidente Dursun Özbek e Abdullah Kavukcu hanno avuto un ruolo importante. Dobbiamo ringraziare tutta la dirigenza per questo".

Cuore pulsante dell’attacco del Galatasaray, mentre Icardi deve ritrovare ancora la migliore condizione dopo l'infortunio, il tecnico del Galatasaray riflette anche l'impatto avuto da Osimhen all'interno dello spogliatoio: "Porta con sé una mentalità vincente ogni singolo giorno. Si vede quanto ami lottare per la squadra". Sarà anche costato 16 milioni di euro netti più bonus l'ingaggio annuale, ma gli effetti di un campione sono già lampanti dalle parti di Istanbul.