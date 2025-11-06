Anguissa il migliore di ottobre in A, De Siervo: "Incarna il concetto di giocatore box to box"

Frank Anguissa è stato nominato miglior calciatore del mese di ottobre dalla Lega Serie A. A elogiarlo è stato anche il loro amministratore delegato Luigi De Siervo, che ha parlato così del centrocampista del Napoli: "Se c’è un giocatore che in questo momento incarna il concetto di 'box to box player' quello è certamente il camerunese. L’intensità in fase difensiva, la potenza fisica strabordante e l’innata capacità di inserimento in area avversaria l’hanno reso un elemento fondamentale nei successi del Napoli di questi anni".

De Siervo ha poi proseguito parlando più nel dettaglio di quello che ha fatto in questo lasso di tempo e nel suo recente passato: "Grazie ai 3 gol determinanti messi a segno a ottobre Anguissa bissa il successo come miglior calciatore del mese conquistato lo scorso gennaio e permette agli azzurri di allungare nella classifica dei Club con più elementi premiati con il Player Of The Month, arrivando a quota 12 in 7 stagioni”.