TMW Radio Colantuono: "Lookman-Juric, cose che non tollero. Vanoli e De Rossi faranno bene"

Mister Stefano Colantuono è intervenuto ai microfoni di TMW Radio durante la trasmissione Maracanà.

Che idea ti sei fatto della lite tra Juric e Lookman?

"Sono cose che non tollero, sarò sempre dalla parte dell'allenatore. Una volta mi accadde con un giocatore, che però dopo capì la situazione e non fece più una cosa del genere. Quando un giocatore sbaglia durante la partita non è che l'allenatore lo insulta, anzi spesso lo incoraggia. Poniamo che la sostituzione fosse sbagliata, e per me non lo era, non sarebbe giusto da parte del sostituto sottolineare l'errore dell'allenatore davanti a tutti. Altrimenti il tecnico sarebbe in diritto di criticare un proprio calciatore ogni volta che commette una sbavatura in campo".

De Rossi al Genoa e Vanoli alla Fiorentina cosa potranno fare?

"Non sarà semplice per entrambi, anche se mi fa piacere per entrambi, mentre mi dispiace per Pioli, che oltre ad essere un amico è anche uno dei migliori allenatori. Il calcio sa essere spietato. Tornando ai primi due penso che saranno all'altezza della situazione e che potranno far bene".

Il Bologna sta facendo un grande campionato. Può pesare l'assenza di Freuler?

"Freuler è un giocatore stra importante e in una squadra c'è bisogno di un equilibratore. È un'assenza che si farà sentire, ma il Bologna è una squadra che sta facendo cose importanti. Credo che potranno sopperire a questa assenza con la qualità che hanno in rosa".