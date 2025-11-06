TMW Radio Ravezzani: "Il rinnovo di Vlahovic conviene, ma qual è la sua vera versione?"

Di seguito riportiamo le parole del direttore di TeleLombardia Fabio Ravezzani durante l'appuntamento di oggi a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio.

Le dichiarazioni di Conte hanno fatto molto discutere finora.

"Conte quando che che non ci si debba far prendere per il naso si riferisce al fatto che abbia un difensore retrocesso con l'Empoli, l'attaccante dell'Udinese e un difensore centrale dal Bologna. L'unico che non si può discutere è De Bruyne, anche perché pure Hojlund a Manchester non giocava. Lui punta molto su un calcio codificato e ha bisogno di conoscenza tra gli uomini, per cui c'è bisogno di lavorare".

Per Vlahovic si torna a parlare di rinnovo.

"Innanzitutto ancora non abbiamo capito quale sia la vera versione di Vlahovic. È quello che abbiamo visto martedì o quello che si mangia il gol come accaduto nei mesi passati? Ad ogni modo, considerando che Openda tra cartellino e stipendi potrebbe costare 90 milioni, forse conviene effettivamente".

Sappiamo inoltre che stai lavorando ad un'inchiesta su Calciopoli.

"Abbiamo fatto un lavoro enorme, senza guadagnare nulla peraltro. Vent'anni dopo calciopoli abbiamo fatto un'inchiesta da dieci puntate di cinquanta minuti ciascuna, dove abbiamo interpellato tutti i principali protagonisti. Ci sono dei retroscena che molti non conoscevano. È venuto fuori qualcosa che e stato di grande rilevanza sportiva e politica. "Questo prodotto si chiama Calcipoli ultimo atto: Tutte le verità nascoste". Scoprirete cose molto interessanti e potete trovarla sulla piattaforma Chili. C'è un pezzo di storia del calcio straordinario".