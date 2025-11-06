Serie C, salgono a 15 i punti di penalità del Rimini. Come cambia la classifica del Girone B

Piove sul bagnato in casa Rimini, proprio nel momento in cui la formazione di mister Filippo D'Alesio si sta preparando per la sfida alla Pianese, valevole per la 13ª giornata del campionato di Serie C, Girone B: come emerso proprio poco fa, il TFN ha sanzionato il club romagnolo con un’ammenda di 2.000 euro e, soprattutto, con altri 3 punti di penalizzazione per violazioni amministrative. Punti che si sommano ai 12 già ricevuti, e che proiettano la squadra a un -15 in classifica, considerando che la penalità è da scontare nella stagione corrente.

Ecco quindi come cambia la classifica dopo l'ulteriore batosta ai biancorossi:

Arezzo 31, Ravenna 30, Ascoli 27, Forlì 20, Guidonia Montecelio 20, Ternana 19, Carpi 18, Gubbio 17, Pineto 16, Vis Pesaro 16, Campobasso 16, Sambenedettese 14, Pianese 14, Juventus Next Gen 14, Pontedera 12, Livorno 10, Bra 10, Perugia 7, Torres 7, Rimini -4.

N.B. - Rimini penalizzato di 15 punti

Una situazione, quella vissuta dal Rimini, che chiaramente favorisce - per così dire - le squadre in lotta per la salvezza, che staccano ulteriormente dai biancorossi, il cui destino appare sempre più segnato: l'ottimo lavoro della squadra viene infatti costantemente vanificato dalle problematiche societarie, che allontanano dalla zona playout.