La frecciata di Recanatesi a Lotito: "84 milioni alle ortiche, perché Lazio senza main sponsor?"

Il giornalista Franco Recanatesi, nel suo consueto editoriale per il Corriere dello Sport, dedica un approfondimento alla scelta del sostituto dello squalificato Zaccagni in casa Lazio. Questo un estratto della sua analisi:

"Fortuna che il Sarri 2025 non si scompone, quasi si diverte a scovare soluzioni. Stavolta, però, è dura assai, perché Zaccagni è una pedina fondamentale nel suo 4-3-3 riveduto e corretto, la rosa non offre un altro giocatore multiuso come il nostro Zac. Più scorro la rosa e più mi convinco di trovarmi di fronte all’unico elemento insostituibile. Adesso farò sputare la cicca al Comandante: all’assenza di Zaccagni potrebbe ovviare correggendo il modulo, 4-4-2 con Tavares mezz’ala sinistra e Castellanos-Cancellieri punte. Ma so che questa soluzione resterà una mia curiosità".

Poi, una frecciatina a Lotito: "Presto sapremo se la Lazio potrà fare mercato a gennaio oppure se dovrà digerire un’altra sòla del suo presidente. E pare strano che mentre i conti sono sempre più striminziti, la Lazio continui ad andare in campo con la maglietta bella pulita. Vorrei che Lotito spiegasse una volta per tutte perché non ha mai voluto un main sponsor sulle maglie. Senza pretendere i 57 milioni l’anno che Spotify versa al Barcellona, e neanche i 25/30 che incassano Inter, Milan e Juventus, possiamo stimare per la Lazio almeno 5/6 milioni ogni anno. Troppo? Voliamo ancora più bassi e diciamo quattro. Moltiplicato per 21 (le stagioni di Lotito) fanno 84 milioni. Buttati alle ortiche".