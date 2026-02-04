Lazio, il mercato libero "alternativo": cessioni da record e investimenti ridotti

Un mercato libero che poi così libero non è stato, la Lazio nella sessione di gennaio ha scelto di guardare al futuro non tanto per gli investimenti fatti, quanto per l'obiettivo economico. Il primo obiettivo della società è stato quello di cedere, ottenendo plusvalenze importanti per il Costo del Lavoro Allargato e mettere liquidità nelle casse. Dopo gli oltre 20 milioni incassati in estate con le cessioni di Loum Tchaouna e Nicolò Casale, a gennaio sono partito anche Taty Castellanos e Matteo Guendouzi per altri 60 milioni di euro, ai quali vanno aggiunti i circa tre milioni incassati per il prestito di Mandas. Il bilancio complessivo delle cessioni nella stagione 2025/26 ammonta a oltre 80 milioni, un record assoluto nella gestione Claudio Lotito. Cifra che però non è stata reinvestita sul mercato, dando spazio al malcontento della tifoseria.

Lazio, investimenti ridotti a poco più del 50%

Dei 60 milioni incassati a gennaio, la Lazio ha scelto di investire poco più della metà. Con 35 milioni sono arrivati a Roma Ratkov, Taylor, Motta, Maldini e Przyobrek, investimenti su giovani che però non hanno completato la rosa a disposizione di Maurizio Sarri. La Lazio ha provato a regalare al Comandante una mezzala di intensità come Davide Frattesi, ma l'Inter non ha aperto alla cessione. La talent room, al lavoro da un anno senza poter operare sul mercato visto che da gennaio 2025 la Lazio non ha potuto fare acquisti, non è riuscita in dodici mesi a trovare un'alternativa all'ex Sassuolo. Nel mirino a inizio gennaio c'era Alex Toth, la società biancoceleste ha offerto 10 milioni al Ferencvaros che però ha alzato la posta. Fabiani ha parlato di richieste esagerate quando la Lazio va su un giocatore: "improvvisamente passa da dieci milioni a 25", solo che poi Toth è andato al Bournemouth per dodici milioni, cifra assolutamente alla portata della Lazio. È mancato lo sforzo in più, sforzo che adesso la tifoseria laziale si aspetta in estate.