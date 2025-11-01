Como, il retroscena: Fabregas insisteva per Rodri Mendoza, ma ha preferito l'Elche

Da '10' a '8', arrivando persino a occupare la casella del centrocampista numero '6', ossia quella di metronomo di centrocampo. Rodrigo Mendoza non sta solamente conquistando l'Elche, ma tutta LaLiga e occhi indiscreti di club stranieri. Il giocatore spagnolo, classe 2005, viene considerato come un calciatore "speciale" in Spagna, nonostante non abbia giocato molto nella parte finale della scorsa stagione fino alla conferma del suo rinnovo (fino all'estate 2028) e l'allenatore Sarabia ha sempre avuto molta fiducia in lui.

Così come Rodri Mendoza ha avuto fiducia nel club spagnolo. La testimonianza arriva da un retroscena di mercato curioso di Mundo Deportivo: in estate, infatti, il Como e il Lipsia hanno provato a scipparlo all'Elche. Di più: Cesc Fabregas in persona ha insistito parecchio affinché la dirigenza dei lariani potesse ingaggiarlo perché vedeva nel 20enne quello che è stato lui stesso da calciatore. Ma l'affare non è andato a buon fine.

Il motivo? Secondo il quotidiano spagnolo è molto semplice: il sogno di Rodri era restare con l'Elche, dove è direttamente da Murcia diversi anni fa in Primera Division e ancora prima nelle giovanili. Per questo è rimasto ed Eder Sarabia gli ha dato totale fiducia, limando anche alcuni dettagli del suo gioco che lo hanno fatto crescere in maniera sorprendente. Diventato cardine della squadra (al momento nona in LaLiga), da interno o trequartista, ha disputato il Mondiale U20 in Cile da protagonista ed è tornato per macinare nuovi minuti. E arriva da un gol tra l'altro nell'ultimo incontro di Coppa del Re contro Los Garres.