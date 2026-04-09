La Juventus tratta per due colpi a zero: contatti con gli agenti di Senesi e Goretzka

La Juventus si muove sottotraccia, ma con idee chiare: sfruttare le opportunità di mercato e alzare il livello della rosa. I contatti con l’agenzia Roof stanno aprendo più scenari, a partire da Marcos Senesi. Il difensore del Bournemouth, in scadenza a giugno, ha già deciso di non rinnovare e cerca il salto in un top club. I bianconeri provano il colpo a parametro zero, mettendo sul tavolo - si legge su Tuttosport - un quadriennale da 3 milioni più bonus. Una proposta importante, ma inferiore rispetto a quelle di club inglesi e tedeschi, pronti a spingersi fino a 4 milioni netti.

Parallelamente i dialoghi si sono allargati a Leon Goretzka, altro profilo di grande spessore destinato a lasciare il Bayern Monaco. Il centrocampista chiede cifre elevate: circa 7 milioni a stagione più un consistente bonus alla firma. Un’operazione simile, per dimensioni economiche, a quella che portò Jonathan David a Torino.

Molto dipenderà dalla qualificazione alla Champions League, che garantirebbe margini maggiori per investimenti di questo tipo. La dirigenza valuta, ma la decisione finale passerà anche da Luciano Spalletti, che ha chiesto rinforzi di qualità ed esperienza in mezzo al campo. La concorrenza è agguerrita: Arsenal e Tottenham sono vigili, così come Inter, Napoli e Milan. Proprio i rossoneri sognano un centrocampo stellare con Goretzka, Modric e Rabiot. La partita è aperta, e la Juventus vuole giocarla fino in fondo per non restare indietro nella corsa al vertice.