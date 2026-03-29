La Juve non è sola nella corsa a Goretzka: anche Napoli e Milan sul tedesco, ma c'è un ostacolo
Il nome di Leon Goretzka torna a circolare con insistenza in ottica Serie A. Il centrocampista classe 1995, in uscita dal Bayern Monaco e destinato a non rinnovare il proprio contratto, rappresenta una delle occasioni più interessanti sul mercato internazionale. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, la Juventus segue da tempo il profilo del nazionale tedesco, individuato come possibile rinforzo di qualità ed esperienza per la mediana della prossima stagione.
Non si tratta però di una corsa a due. Sul giocatore, infatti, si registra anche l’interesse concreto di Milan e Napoli, entrambe alla ricerca di un innesto di livello internazionale in mezzo al campo. I rossoneri valutano Goretzka come un profilo capace di garantire fisicità e inserimenti, mentre il club azzurro lo considera un’opzione di spessore per aumentare il peso europeo della rosa. Una concorrenza tutta italiana che potrebbe accendersi nelle prossime settimane, soprattutto in vista dell’estate.
Il vero ostacolo, però, resta rappresentato dall’ingaggio. Attualmente Goretzka percepisce circa 18 milioni di euro lordi a stagione, una cifra decisamente elevata per i parametri dei club di Serie A. Il suo eventuale approdo in Italia passerebbe inevitabilmente da una significativa riduzione delle pretese economiche. Senza questo passo, qualsiasi trattativa rischia di rimanere soltanto una suggestione di mercato, nonostante il grande interesse attorno al centrocampista tedesco.