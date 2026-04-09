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Milan, si spinge per Goretzka: proposto un triennale, Allegri vuole esperienza in mezzo al campo

Milan, si spinge per Goretzka: proposto un triennale, Allegri vuole esperienza in mezzo al campoTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Andrea Piras
Oggi alle 08:53Serie A
Andrea Piras

Il Milan tenta il grande colpo a centrocampo. Leon Goretzka si svincolerà il prossimo 30 giugno dal Bayern Monaco e sarà un colpo a parametro zero per chiunque riuscirà ad ingaggiarlo per la prossima stagione. Centrocampista dal valore assoluto con la maglia del Bayern Monaco si appresta a conquistare il suo 17° trofeo con i biancorossi tedeschi. Il classe 1995 ha già fatto sapere che non rinnoverà il proprio contratto con i bavaresi e dunque sarà una grande occasione nella prossima finestra estiva di trattivi con diversi club che si stanno dando battaglia per ingaggiarlo dal prossimo primo di luglio.

In via Aldo Rossi si tenta il tutto per tutto con Massimiliano Allegri che chiede un elemento di esperienza in mezzo al campo che possa essere affiancato a Modric e Rabiot per creare un reparto di grande valore in vista della prossima Champions League. La concorrenza resta alta con diversi club sia italiani che esteri che lo vorrebbero alle dipendenze ma che offrirebbero soltanto un biennale.

Per questo motivo che il Milan potrebbe essere in vantaggio. Come riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, i rossoneri sarebbero pronti a proporre al giocatore un contratto triennale, quindi con scadenza nel 2029, ad una cifra di circa cinque milioni di euro a stagione.

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