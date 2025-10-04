Il ko con la Pianese può costare caro a Formisano: il Livorno riflette sul futuro del tecnico

La sconfitta maturata ieri sera nel derby toscano contro la Pianese, per di più da ex, potrebbe segnare un punto di rottura definitivo tra Alessandro Formisano e il Livorno. Il tecnico amaranto è infatti sotto esame, e secondo quanto raccolto dalla redazione di Tutto C, la società sta seriamente valutando la possibilità di un cambio in panchina.

Il ko con la Pianese è solo l’ultimo di una serie preoccupante di risultati negativi: dopo otto giornate di campionato, il Livorno ha già collezionato cinque sconfitte, un bottino che ha fatto precipitare la squadra nei bassifondi della classifica e acceso le prime contestazioni tra i tifosi.

Nella serata di ieri, Formisano ha commentato così l'ennesima sconfitta in conferenza stampa: "La sconfitta fa troppo male perché avevamo dato continuità alla prestazione di Campobasso, entrando bene in campo, disputando un grande primo tempo. Un’ingenuità clamorosa a tempo scaduto nel primo tempo ha rimesso in pari la partita loro poi sono stati bravi a entrare con più cattiveria di noi nella ripresa. Abbiamo commesso un errore ancora più grave in uscita e una volta in vantaggio loro si sono difesi con ordine mentre noi non abbiamo avuto la forza di poter riprendere il risultato. Mi dispiace perché fino agli ultimi 10 secondi del primo tempo il Livorno avrebbe meritato la vittoria".