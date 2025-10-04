Potenza, De Giorgio: "Questa settimana abbiamo continuato a lavorare sui dettagli"

In vista della gara contro il Team Altamura, il tecnico del Potenza Pietro De Giorgio ha commentato in conferenza stampa: "Veniamo da 6 punti in una settimana, peccato per la sconfitta di Siracusa ma guardiamo avanti per dare continuità di risultati e migliorare ulteriormente la classifica. Questa settimana abbiamo continuato a lavorare sui dettagli e sono anche soddisfatto, stiamo lavorando nel modo giusto perché davanti creiamo tanto. Mentalmente la squadra sta bene, l'ha dimostrato anche contro l'Atalanta U23 contro cui abbiamo ridotto al minimo le problematiche che avrebbero potuto darci. Fisicamente siamo okay, avevamo avuto un piccolo calo 10 giorni fa ma fa parte del percorso, i dati parlano chiaro e Ghisolfi, Schimmenti e Adjapong stanno via via recuperando".

Il Team Altamura? Non perde da 5 partite, dopo Crotone ha cambiato qualcosa nella fase di non possesso e conta su calciatori pericolosi davanti. Hanno subito appena 3 goal nelle ultime, rispetto all'avvio di campionati sono migliorati. Sono da prendere con le pinze, bisogna affrontarli col coltello tra i denti. Per quanto ci riguarda sarà difficile vedere sempre la stessa prestazione, questo perché ho una rosa ampia e tanti giocatori che si allenano al massimo. Il mio compito sarà quello di sfruttare il top della forma di ogni ragazzo e questo lo considero un vantaggio nel lungo periodo.

Il fattore casa è dovuto anche alla complicità del pubblico, che quest'anno è sempre più numeroso. Domani sarà un altro banco di prova, perché dopo Giugliano abbiamo fatto una buona prestazione a Caserta e avuto una giornata no a Siracusa. Domenica dobbiamo riprendere il discorso anche fuori".