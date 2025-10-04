Livorno, Formisano: "Con la Pianese sconfitta che fa male, ci sgretoliamo dopo due errori"

Dopo la sconfitta contro la Pianese (2-1 il risultato finale) il mister del Livorno Alessandro Formisano ha parlato ai microfoni di Radio Bruno: "La sconfitta fa troppo male perché avevamo dato continuità alla prestazione di Campobasso - ha esordito il tecnico della formazione amaranto - entrando bene in campo, disputando un grande primo tempo, legittimando il vantaggio.

Un’ingenuità clamorosa a tempo scaduto nel primo tempo ha rimesso in pari la partita - ha proseguito l'allenatore - loro poi sono stati bravi a entrare con più cattiveria di noi nella ripresa. Abbiamo commesso un errore ancora più grave in uscita e una volta in vantaggio loro si sono difesi con ordine mentre noi non abbiamo avuto la forza di poter riprendere il risultato. Mi dispiace perché fino agli ultimi 10 secondi del primo tempo il Livorno avrebbe meritato la vittoria.

La squadra ha giocato però basta veramente poco agli avversari e questo non lo posso accettare perché lavoriamo tanto sulla mentalità e poi ci sgretoliamo dopo due errori banali. Non siamo riusciti ad andare sul doppio vantaggio, dobbiamo diventare squadra forte, lì bisogna chiudere la partita - ha concluso Formisano -. Non ci possiamo sicuramente accontentare di aver giocato un buon primo tempo".