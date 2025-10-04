Cremonese, Zerbin racconta l'arrivo di Vardy: "È un esempio. Si è calato con umiltà e serenità"

Intervistato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, l'attaccante della Cremonese Alessio Zerbin ha toccato vari temi, iniziando dai tanti prestiti vissuti in carriera: "Se mi hanno pesato? Mai. Tutte esperienze che mi sono servite per aggiungere un mattoncino in più. Mi hanno formato, abituandomi a tenere duro. Sono state una risorsa".

Zerbin ha poi parlato anche di Vardy, colpo dei grigiorossi nell'ultimo giorno di mercato: "È un ragazzo straordinario. Si è calato nel gruppo con umiltà e serenità: ha una carriera formidabile alle spalle ma si è rimesso in gioco. È un esempio. I miei modelli? Da bambino impazzivo per Fernando Torres. Ora prendo spunto da chi gioca nel mio ruolo, Saelemaekers in primis".

Infine, la chiosa sul sogno Nazionale: "Ci penso, è il sogno di qualsiasi calciatore. Non posso definirlo un obiettivo, ma col tempo…".