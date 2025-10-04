Lazio, Zaccagni non ce la fa: contro il Torino il capitano biancoceleste non sarà convocato
Alla fine Mattia Zaccagni non ce la fa. Come comunicato dalla Lazio attraverso i propri canali ufficiali, il capitano dei biancocelesti, alle prese con un risentimento muscolare a carico dell’adduttore, non sarà a disposizione di Maurizio Sarri per il match di questo pomeriggio all'Olimpico. Questa la nota ufficiale del club:
"A seguito di un fastidio emerso durante la seduta di allenamento di ieri e dopo un consulto con lo staff medico nella mattinata odierna, si comunica la non disponibilità di Mattia Zaccagni per la gara Lazio–Torino, a causa di un risentimento muscolare a carico dell’adduttore.
Il calciatore si sottoporrà lunedì ad accertamenti strumentali per valutare l’entità del problema".
