Torino, i convocati di Baroni per la trasferta con la Lazio: torna Ilic. Out Anjorin e Ismajli
Attraverso i propri profili ufficiali, il Torino ha reso nota la lista dei 24 calciatori convocati da Marco Baroni in vista della trasferta all'Olimpico per affrontare la Lazio, in programma oggi pomeriggio a partire dalle 15:00 e valida per la sesta giornata di Serie A. Torna a disposizione Ilic, mentre restano fuori gli infortunati Anjorin e Ismajli. Queste le scelte:
Portieri: Israel, Paleari, Popa
Difensori: Biraghi, Coco, Dembele, Lazaro, Maripan, Masina, Nkounkou, Pedersen.
Centrocampisti: Asllani, Casadei, Gineitis, Ilic, Ilkhan, Tameze, Vlasic.
Attaccanti: Aboukhlal, Adams, Ngonge, Njie, Simeone, Zapata.
