La nuova vita di Raspadori: Simeone traccia la strada e Gattuso la segue
Gli inizi al Sassuolo, dove si è fatto conoscere nel calcio che conta, poi l'avventura al Napoli, da comprimario ma comunque con la vittoria di due Scudetti, e la scorsa estate il passaggio all'Atletico Madrid. Giacomo Raspadori sta vivendo una nuova vita, con l'obiettivo di raggiungere la definitiva consacrazione, a 25 anni, non senza difficoltà, vista la concorrenza spietata nella rosa dei Colchoneros, ma con la voglia di ritagliarsi uno spazio importante, mettendosi come sempre ha fatto nella sua carriera, a completa disposizione del suo allenatore.
La nuova idea di Simeone.
Proprio pensando a quest'ultima cosa viene subito da pensare alla nuova strada tracciata da Diego Pablo Simeone, tecnico dell'Atletico, per Raspadori: dopo una vita passata sulla trequarti o nel ruolo di attaccante centrale, in alcune occasioni il Cholo ha impiegato il classe 2000 nel suolo di esterno sinistro di centrocampo, con il risultato che ha portato a una grande prestazione in Champions League nella seconda giornata contro l'Eintracht Francoforte, condita anche dal gol del vantaggio dei biancorossi nella sfida poi vinta 5-1.
Gattuso segue il Cholo.
Partendo da questo principio e da questa novità Gennaro Gattuso, commissario tecnico della Nazionale italiana, seguirà la strada tracciata da Simeone, con l'idea del ct di impiegare Raspadori proprio nello stesso ruolo, da esterno nel centrocampo a quattro. Se dal primo minuto o meno lo scopriremo nelle prossime ore, ma la nuova vita dell'ex Napoli, sul rettangolo verde di gioco, è ufficialmente iniziata.
