La partita deve iniziare ma il Franchi rigetta già la squadra: pioggia di fischi all'ingresso in campo

La partita deve ancora cominciare e una grossa parte del tifo della Fiorentina non è ancora entrata all’interno dello stadio Franchi, complice lo sciopero del tifo annunciato per i primi venti minuti. Nonostante ciò, l’atmosfera sugli spalti è già rovente.

Una parte dei sostenitori gigliati ha infatti preso di mira i portieri viola sin dal loro ingresso in campo per il consueto riscaldamento pre partita. Tuttavia, è stato soprattutto all’arrivo del resto della squadra che la protesta ha assunto contorni più netti: il migliaio di persone già assiepate nella Curva Ferrovia ha dato il via a una contestazione vera e propria. Fischi copiosi hanno accompagnato l’ingresso in campo della rosa della Fiorentina, insieme a numerosi cori e insulti che hanno reso evidente il forte malcontento di una parte della tifoseria.