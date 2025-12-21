Politano: "Giocare insieme a Italiano è stato una fortuna. Rigori? In finale la porta è più piccola"

Matteo Politano, esterno offensivo del Napoli, è intervenuto ai microfoni di SportMediaset alla vigilia della finale di Supercoppa col Bologna. Queste le sue dichiarazioni: "Dopo la sconfitta di Bologna ci siamo guardati in faccia e abbiamo cercato di capire quale fosse il problema. Fortunatamente l'abbiamo trovato e abbiamo messo insieme cinque vittorie consecutive. Per noi erano fondamentali, anche se poi purtroppo sono arrivate tre sconfitte. Abbiamo raggiunto questa finale meritatissima".

Sulla reazione che ha permesso al Napoli di uscire da un periodo complicato: "I gruppi forti ne escono alla grande, noi fortunatamente abbiamo grandi giocatori e grandi uomini. Ne siamo usciti bene".

Sul Bologna: "Il Bologna è una squadra forte, allenata da un grandissimo allenatore. Io ho avuto anche la fortuna di giocarci insieme, conosco bene Italiano. Ci vorrà grandissima intensità, il Bologna è una squadra che gioca a tutto campo ed entrambe le squadre si affronteranno a viso aperto. Che vinca il migliore".

Sui rigori: "I rigori puoi allenarli, ma quando ti trovi in finale poi la porta si fa più piccola. Ci vogliono sia il piede sia grande freddezza".