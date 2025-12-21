Modena sottotono negli scontri al vertice: zero vittorie e soli due punti nei big match

Passo indietro per il Modena, sconfitto 2-1 dal Venezia nella diciassettesima giornata di Serie B. Al Braglia non basta il primo gol in maglia canarina di Di Mariano, una rete che illude ma non cambia l’inerzia di una gara indirizzata dai veneti con maggiore qualità e cinismo nei momenti chiave.

Il dato che preoccupa è il rendimento negli scontri diretti: come sottolineato dal Resto del Carlino, il Modena non ha ancora vinto contro le altre big del campionato. Fin qui sono arrivate le sconfitte con Cesena, Venezia e Catanzaro, oltre ai pareggi contro Palermo e Frosinone. Un trend che pesa e che si riflette anche nel momento complessivo: quello col Venezia è il terzo ko nelle ultime quattro partite.

La sensazione è che serva un cambio di passo immediato. “Serve un aumento della qualità e dell’intensità” a questo punto della stagione, perché la classifica rischia di complicarsi e il margine di errore si assottiglia. Il gol di Di Mariano rappresenta una nota positiva, ma ora al Modena è richiesto qualcosa in più sul piano della continuità e della personalità per tornare a competere davvero.