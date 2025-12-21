Italiano: "Dispiace per Bernardeschi, stava svoltando". E svela un retroscena con De Laurentiis

La Supercoppa Italiana è pronta a vivere il suo ultimo atto, con la finale di Riyadh in programma domani tra Napoli e Bologna, le quali hanno eliminato rispettivamente Milan e Inter. A parlare in conferenza stampa, alla vigilia della sfida, è il tecnico rossoblù Vincenzo Italiano che fra le altre cose ha un pensiero anche per Bernardeschi (infortunatosi in maniera seria alla clavicola sinistra contro l'Inter in semifinale): "Domani dobbiamo cambiare per forza perché si è fatto male Bernardeschi. Una perdita molto pesante perché stava svoltando sotto tutti i punti di vista. Mi dispiace tanto, due clavicole in un anno sono un’anomalia nel calcio. È successo con lui e con Freuler. Dobbiamo valutare i recuperi di chi ha giocato contro l’Inter e non devo sbagliare i primi undici e dovremo essere più di un blocco squadra perché serve la concentrazione di tutti”.

Hai fatto un percorso tattico diverso a Conte, ma è stato un modello per te?

“Il mister ha sempre fatto bene. L’ho incontrato quando allenava a Bari e io giocavo. Lui giocava 4-4-2 e vinse il campionato, poi ha vinto anche a Siena. Da allenatore è rimasto impresso il suo ciclo alla Juventus con uno scudetto vinto da imbattuto. È tra i migliori al mondo, ha grande capacità tattiche, è una grande persona ed è un piacere salutarci. È fonte d’ispirazione per tanti. Personalmente guardo tutti e cerco di cogliere da tutti e lo dico ai ragazzi di guardare le partite per fare nostri alcuni dettagli”.

De Laurentiis vi ha fatto i complimenti. Che rapporto ha con il presidente azzurro?

“Ho avuto il piacere di parlare con lui, soprattutto dopo un Napoli-Spezia. Mentre ci stavamo cambiando mi dicono che stava arrivando De Laurentiis che da grande gentiluomo ha fatto i complimenti a me alla squadra, perché era sorpreso di quello che avevamo fatto. Lo stimo, lo apprezzo. Da quando è arrivato al Napoli, il club ha fatto step incredibili e un grande plauso a lui e a chi lavora con lui”.