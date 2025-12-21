Serie B, la Virtus Entella gioisce a fine primo tempo: al 45' 1-0 contro il SudTirol
Finisce 1-0 il primo tempo di Virtus Entella-Sudtirol. Nel finale di frazione i padroni di casa si portano in vantaggio grazie alla rete di Debenedetti. In contropiede l'Entella è chirurgico: Adamonis si oppone sulla prima conclusione - deviata - di Franzoni, ma non può nulla sull'inzuccata di Debenedetti che confeziona il cross di Bariti.
Bari-Catanzaro 1-2
30' Pontisso (C), 49' Antonini (C), 90'+3 rig. Bellomo (B)
Cesena-Juve Stabia 1-1
29' Bellich (JS), 42' Bastoni (C)
Frosinone-Spezia 2-1
16' Bracaglia (F), 73' Ghedjemis (F) 90+3' Beruatto (S)
Modena-Venezia 1-2
38' Yeboah (V), 74' Casas (V), 90+5 Di Mariano (M)
Monza-Carrarese 4-1
9' e 55' Birindelli (M), 44' Delli Carri (M), 74' Di Stefano (C), 84' Petagna (M)
Padova-Sampdoria 1-1
19' Coda (S), 65' Fusi (P)
Avellino-Palermo 2-2
39' Biasci (A), 69' Ranocchia (P), 83' Pohjanpalo (P), 89' Palumbo (A)
Pescara-Reggiana 2-1
11' Corazza (P), 15' Rover (R), 61' Olzer (P)
Domenica 21 dicembre
Ore 15:00 - Virtus Entella-Sudtirol
Ore 17:15 - Mantova-Empoli
CLASSIFICA
Frosinone 37
Monza 34
Venezia 32
Palermo 30
Modena 29
Catanzaro 28
Cesena 28
Juve Stabia 23
Padova 22
Avellino 21
Empoli 20*
Reggiana 20
Carrarese 19
Bari 16
Südtirol 15*
Virtus Entella 15*
Spezia 14
Mantova 14*
Sampdoria 14
Pescara 13
* una gara in meno