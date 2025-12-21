Napoli, Mainoo fuori contro l'Aston Villa. Amorim: "Ha avuto un piccolo infortunio"

Il centrocampista del Manchester United, Kobbie Mainoo, non figura né fra i titolari né sulla panchina dei Red Devils per la partita contro l'Aston Villa. Inevitabile pensare ad una possibile motivazione di mercato, con il Napoli in particolare accostato al giocatore da settimane.

Il suo allenatore Ruben Amorim però prima della gara è intervenuto a Sky Sports spiegando di fatto che i rumor intorno a lui non c'entrano, visto che il suo giocatore si è infortunato in un allenamento recente. Dalle sue parole si evince comunque che non dovrebbe trattarsi di nulla di grave per lui.

Parlando con Sky Sports prima della partita, Ruben Amorim ha spiegato: "Mainoo ha avuto un piccolo infortunio nell'ultima sessione di allenamento. In seguito è andato dal medico e ha qualcosa nel polpaccio, valuteremo andando avanti, ma è fuori da questa partita", ha detto. Insomma, niente di cui preoccuparsi stando alle parole dell'allenatore portoghese.

Poi ha aggiunto: "Problema da affrontare? Non solo per la squadra ma per lui, avere questo problema ci ricorda di concentrarci su tutto ciò che possiamo controllare e lasciare il resto al destino. Concentriamoci sui giocatori che abbiamo. Preferisco non dire se sarebbe partito titolare, non solo a causa del giocatore che giocherà titolare oggi".