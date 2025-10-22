La prima da capitano di Yildiz dal 1' in uno scenario non banale come il Bernabeu
Kenan Yildiz è il capitano della Juventus questa sera nella partita contro il Real Madrid. Un grande investimento per il numero 10 turco, che ha solo 20 anni. Igor Tudor ha deciso di dare ulteriori responsabilità al suo talento, approfittando della panchina di Manuel Locatelli.
Non è la prima volta in assoluto, basti pensare che gli è capitato di esserlo a partita in corso contro il Verona, diventando il capitano più giovane della storia delal Juventus. Ma è la prima volta che si ritroverà la fascia al braccio dal primo minuto. E lo fa in una partita non banale, in uno scenario non banale come il "Bernabeu", in Champions League.
REAL MADRID - JUVENTUS
REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Valverde, Militao, Asencio, Carreras; Arda Guler, Tchouaméni, Bellingham; Brahim Diaz, Mbappé, Vinicius. A disp. Lunin, Gonzalez, Camavinga, Endrick, Rodrygo, Gonzalo, Fran Garcia, Mendy, Mastantuono, Pitarch. All. Xabi Alonso.
JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Rugani, Kelly; Kalulu, Koopmeiners, Thuram, Cambiaso; McKennie, Yildiz; Vlahovic. A disp. Perin, Fuscaldo, Locatelli, Conceiçao, Zhegrova, Adzic, Kostic, Openda, Miretti, Joao Mario, David. All. Igor Tudor.
ARBITRO: Vinčić (Slovenia)
ASSISTENTI: Klancnik e Kovacic (Slovenia)
IV UFFICIALE: Smajc (Slovenia)
VAR: Dankert (Germania)
AVAR: Martins (Portogallo)
