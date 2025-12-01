Napoli, McTominay: "Rapporto speciale con questa città, sono venuto nel posto giusto"

Scott McTominay, centrocampista del Napoli, ha parlato dal palco del Gran Galà del Calcio dove è stato premiato come miglior giocatore della passata stagione:

“È sensazionale, è incredibile essere qui e vincere questo premio. Grazie a tutti, alla squadra, allo staff e ai compagni. Per me il rapporto con Napoli è speciale, ci sono tanti luoghi speciali. È stata una scelta facile venire a Napoli, sono venuto nel posto giusto”