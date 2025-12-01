Napoli, McTominay: "Rapporto speciale con questa città, sono venuto nel posto giusto"
Scott McTominay, centrocampista del Napoli, ha parlato dal palco del Gran Galà del Calcio dove è stato premiato come miglior giocatore della passata stagione:
“È sensazionale, è incredibile essere qui e vincere questo premio. Grazie a tutti, alla squadra, allo staff e ai compagni. Per me il rapporto con Napoli è speciale, ci sono tanti luoghi speciali. È stata una scelta facile venire a Napoli, sono venuto nel posto giusto”
Editoriale di Enzo Bucchioni L’Arbitro ormai conta meno del Var. Il protocollo esiste ancora? Conte in testa, vinta un’altra sfida. Napoli, pronto il mercato. Roma ko con tutte le grandi. Chi discute Lautaro non deve tifare Inter
