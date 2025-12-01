Vardy torna 'Working Class Hero' e fa volare la Cremonese. Bologna battuto per 3-1

Dopo 35 anni dall'ultima volta la Cremonese torna a battere in campionato il Bologna e ferma a dodici la striscia di risultati utili consecutivi della banda di Vincenzo Italiano. Al Dall'Ara finisce 1-3 in favore dei lombardi, trascinati da un super Jamie Vardy, che mette a segno la prima doppietta in Serie A. Per i padroni di casa torna a segnare in campionato dopo circa un mese e mezzo Riccardo Orsolini, che raggiunge Lautaro in vetta alla classifica dei marcatori.

Il primo tempo

Già dopo tre minuti il Bologna va ad un passo a sbloccare il match con il solito Orsolini, bravo a raccogliere un cross respinto da Bianchetti, a controllare la palla, spostarla sul sinistro e a calciare a giro dove il portiere non può arrivare, trovando però la respinta del palo a negargli la gioia. La Cremonese però tiene bene il campo e risponde dieci minuti dopo: lancio dalla difesa di Barbieri completamente lisciato da Casale, la palla arriva a Vardy che si invola verso la porta ma prima Ravaglia è bravo a chiudergli lo specchio e a farlo rallentare, poi Zortea mette una pezza all'errore del compagno e spazza la sfera in corner.

Uno-due della Cremonese, ma Orsolini la riapre

La partita è vivace al Dall'Ara, con tanti ribaltamenti di fronte da una parte all'altra ma un blackout di cinque minuti costa carissimo al Bologna, che al 31' si fa completamente trovare fuori posizione su Payero. L'argentino sfrutta la mancata marcatura di Casale scattando sul filo del fuorigioco e venendo premiato dal Bianchetti, che gli permette di realizzare il suo primo gol in grigiorosso. Passano soltanto 4 minuti e la formazione allenata da Davide Nicola trova il raddoppio in un'azione fotocopia: ancora un lancio dalla retroguardia fa trovare sbilanciata la difesa rossoblù, con Casale che sbaglia l'appoggio di testa e regala la sfera a Bonazzoli. L'attaccante vede Vardy partire alle spalle del difensore ex Lazio, lo serve in profondità e l'inglese è un killer davanti a Ravaglia. Il Bologna però è bravo e fortunato a riaprire la gara in pieno recupero grazie al rigore trasformato da Riccardo Orsolini.

Il secondo tempo

Italiano prova a dare la scossa mettendo subito Heggem e Cambiaghi, ma i cambi non danno il loro frutti e la Cremonese trova il tris dopo 5 minuti dalla ripresa del match grazie alla prima doppietta in Serie A di Jamie Vardy. Azione perfetta della Cremonese, che parte dal solto rilancio dalla difesa per Barbieri sulla destra. L'esterno mette nel mezzo di prima intenzione e pesca l'inglese, bravo a prendere la posizione su Heggem e ad anticipare Ravaglia per il tap-in vincente. Con il passare del tempo sono i legni a stoppare entrambe le squadre: prima Payero calcia con il destro, Ravaglia respinge con l'aiuto del palo; poi è il Bologna a colpire la traversa sugli sviluppi di un corner. L'azione più ghiotta però ce l'ha nuovamente la Cremonese al 79': Ravaglia esce a vuoto e Terracciano si ritrova a pochi centimetri dallo specchio senza portiere. Il difensore però calcia clamorosamente alto. E' un errore che comunque non pesa ai fini del match perché dopo 6 minuti di recupero la Cremonese porta a casa il match.