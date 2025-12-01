Serie A, la classifica aggiornata: Cremonese a 17, il Bologna fallisce l'aggancio a Roma e Inter
La 13esima giornata di Serie A si è conclusa al Dall'Ara con il sorprendente successo della Cremonese sui padroni di casa del Bologna. 3-1 il risultato finale in favore della squadra di mister Nicola: decidono la doppietta di Vardy (35' e 50') e la rete di Payero (31'), che rendono inutile il rigore nel recupero del primo tempo di Orsolini. Con questo ko interno, la squadra di Vincenzo Italiano fallisce l'aggancio a Roma e Inter a -1 da Milan e Napoli, mentre la Cremonese dopo tre ko consecutivi conquista tre punti fondamentali che la portano a quota 17, scavalcando l'Atalanta e agganciando il Sassuolo.
Di seguito la classifica aggiornata di Serie A dopo 13 giornate:
Milan 28 punti
Napoli 28
Inter 27
Roma 27
Como 24
Bologna 24
Juventus 23
Lazio 18
Udinese 18
Sassuolo 17
Cremonese 17
Atalanta 16
Torino 14
Lecce 13
Cagliari 11
Genoa 11
Parma 11
Pisa 10
Fiorentina 6
Hellas Verona 6