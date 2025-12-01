TMW Gran Galà del Calcio, Lautaro: "Arrivare all'Inter mi ha cambiato la vita. C'è sempre da migliorare"

Lautaro Martinez è stato premiato come uno dei migliori attaccanti della scorsa Serie A durante il Gran Galà del Calcio in corso a Milano: "È un orgoglio essere capitano dell’Inter. Arrivarci mi ha cambiato la vita. Cerco di migliorare ogni giorno e di imparare anche dai miei compagni. C’è sempre da migliorare: risultati, prestazioni, atteggiamenti, tutto. Si lavora ogni giorno per questo: per portare l’Inter più in alto possibile".

Poco dopo anche Moise Kean è intervenuto dal paco, per lo stesso premio: “Ho creduto in me stesso ed è venuta fuori la scorsa stagione. Il momento ora è un po’ così, difficile, ma ho dei grandi compagni di squadra. Ognuno si fida dell’altro. Ora ci capita così, ma stiamo lavorando tutti i giorni per capire come uscirne".