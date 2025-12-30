Ufficiale La Roma blinda il talento di Cristian Cama: il giovane prospetto firma fino al 2027

La Roma blinda Cristian Cama, talentuoso esterno della Primavera giallorossa cresciuto nel settore giovanile del club capitolino. Di seguito la nota del club:

"L'AS Roma è lieta di annunciare il rinnovo del contratto di Cristian Cama fino al 2027 con opzione di prolungamento di un anno a favore del Club.

Classe 2007, il talentuoso esterno della Primavera è cresciuto nel settore giovanile giallorosso, nel quale è entrato nel 2019. Nella stagione 2022-23 si è laureato campione d'Italia con la magia della Roma nella categoria Under 16, riuscendo a ripetersi anche l'anno successivo nella categoria Under 17.

Inoltre, è stato tra gli artefici in campo dell'Europeo vinto dall'Italia Under 17 nel 2024 ed ha disputato, sempre con la maglia azzurra, il Mondiale U20 giocato in Cile ad ottobre 2025.

Il suo percorso in giallorosso continua!

Congratulazioni, Cristian!"