Pescara, da Sardo e Corona a Masciangelo sono tre le operazioni ben avviate per gennaio

In casa Pescara in vista di gennaio ci sarebbero già tre operazioni ben avviate che potrebbero chiudersi nei primi giorni del nuovo anno e rinforzare fin da subito la rosa a disposizione del tecnico Giorgio Gorgone. Si tratta di quelle relative al centrocampista Jacopo Sardo del Monza, all’attaccante Giacomo Corona del Palermo e al ritorno dell’esterno Edoardo Masciangelo ora al Frosinone.

Come riferisce Pescarasport24.it per il classe 2005 dei brianzoli i contatti sono stati allacciati già da giorni e la trattativa sarebbe praticamente chiusa con solo gli ultimi dettagli da limare per la fumata bianca. Sardo del resto era stato vicino al Pescara già la scorsa estate quando però il club abruzzese aveva fatto un passo indietro all’ultimo minuto. Questa volta le cose dovrebbero andare diversamente con il nazionale Under 20 che avrà così l’opportunità di mettersi in mostra dopo non aver trovato spazio in biancorosso. Tempi più lunghi invece per l’attaccante classe 2004 visto che i rosanero vogliono prima inserire una punta al posto di quel Brunori che andrà a rinforzare la Sampdoria prima di dare l’ok alla sua cessione. Sul figlio d’arte ci sono anche Juve Stabia, Avellino e Reggiana, ma il Pescara appare in pole anche grazie ai suggerimenti dati dal tecnico dell’Under 21 Silvio Baldini al ragazzo. Infine il capitolo legato all’esperto mancino, classe ‘96, che lascerà il Frosinone dopo appena sei mesi.

Per quanto riguarda gli altri possibili acquisti in difesa piace sempre quel Federico Barba che vole lasciare l’Indonesia dopo aver firmato la scorsa estate con il Persib Bandung: si lavora a un prestito con obbligo di riscatto condizionato alla salvezza del club. Gli altri nomi tenuto sotto osservazione sono quelli di Cauz e Dellavalle del Modena con il primo più facile da raggiungere. A centrocampo invece piace molto il classe 2003 Federico Zuccon della Juve Stabia, ma di proprietà dell’Atalanta, che ha trovato poco spazio finora. In avanti invece, potrebbe prendere piede l’ipotesi di Gabriele Moncini, che potrebbe salutare il Bari dopo pochi mesi, oltre a quella di David Stuckler del Vicenza (ma di proprietà della Cremonese) qualora uscisse anche Merola dopo Tsadjout.