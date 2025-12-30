Juventus, l'Inter apre al prestito oneroso per Davide Frattesi: Spalletti aspetta

La Juventus continua a lavorare per regalare a Luciano Spalletti almeno un centrocampista. Il grande nome nel mirino di Damien Comolli resta Davide Frattesi, che a gennaio potrebbe lasciare l’Inter visto il pochissimo spazio a disposizione con Cristian Chivu in panchina.

Secondo quanto riferito da Tuttosport, dopo che i primi approcci tra i club non avevano regalato particolari aperture, la svolta sarebbe dietro l’angolo. In particolare, l’Inter non avrebbe chiuso la porta all’idea di un prestito oneroso - attorno ai 4 milioni di euro - con obbligo di riscatto condizionato, prevedibilmente alla qualificazione in Champions. Una soluzione che consentirebbe ai bianconeri un’esposizione limitata, e al giocatore (il miglior marcatore di Spalletti nel suo ciclo azzurro) di trovare maggiore continuità.

Frattesi non è comunque l’unico obiettivo a centrocampo. Spalletti vorrebbe infatti un regista “puro”: tra le soluzioni valutate, Adrián Bernabé del Parma, ma anche Xaver Schlager che a fine stagione potrebbe lasciare il Lipsia a parametro zero. E come soluzione low cost non è da escludere Quentin Timber del Feyenoord.