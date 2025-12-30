Avellino, Aiello: "Lescano-Olimpia? Offerta in linea con le richieste. Ora dipende da lui"

“L’idea generale sul mercato è quella di prendere prima un under e poi un over in difesa”, il direttore sportivo dell’Avellino Mario Aiello intervistato nel corso di Contatto Sport su PrimaTivvù ha parlato così in vista di gennaio tornando a sottolineare che la priorità sono innesti nel reparto arretrato e le uscite: “Una volta preso un giovane, con calma e anche in base alle uscite, abbiamo l’intenzione di inserire un altro difensore. Voglio prendere giocatori che facciano alzare l’asticella e che possano mettere in concorrenza chi è già presente in rosa dopo che la difesa ha trovato la sua quadra con il nuovo modulo. - prosegue Aiello come riporta Tuttoavellino.it - Non vogliamo però penalizzare chi c’è ora, soprattutto se continuano a darci le conferme che ci hanno dato nell'ultimo mese e mezzo”.

Aiello poi si sofferma sulla questione di Facundo Lescano che ha ricevuto un’offerta da circa un milione dell’Olimpia Asuncion: “Si tratta di un giocatore che abbiamo voluto fortemente lo scorso anno per vincere il campionato e che pensavamo potesse darci una mano anche in Serie B, ma poi si sono create delle gerarchie. Essendo lui un top anche per ingaggio, ma con un minutaggio risicato siamo pronti a valutare qualsiasi tipo di soluzione.

Dal Paraguay è arrivata l’offerta dell’Olimpia che ha accettato quanto da noi richiesto per il cartellino, ma serve anche la volontà del giocatore a trasferirsi, non dipende solo da noi. Intanto ha già ricevuto qualche richiesta da top club di Serie C, ma non ci sono ancora offerte concrete”.