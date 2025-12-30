Padova, alzata l'offerta per Giunti del Perugia: si avvicina la fumata bianca

Nei giorni scorsi la trattativa fra Padova e Perugia per il trasferimento di Giovanni Giunti sembrava aver subito un rallentamento a causa a causa della questione legata al cambio di proprietà del club veneto e a quella ricapitalizzazione – arrivata nella giornata di ieri – necessaria per poter operare sul mercato, ma anche per la differenza fra domanda e offerta sul cartellino del calciatore.

Il Perugia infatti valutava il centrocampista classe 2003 mezzo milione di euro, mentre i biancoscudati avevano presentato un’offerta attorno ai 200 mila euro. Proposta che era stata respinta dagli umbri costringendo il club veneto – come riporta Trivenetogoal.it - ad alzare a 300 mila euro la proposta per il cartellino.

Un passo avanti che potrebbe agevolare la fumata bianca, anche se il Perugia non ha ancora risposto, vista anche la situazione finanziaria del Grifo. Già nei primi giorni del nuovo anno dunque Andreoletti potrebbe avere a disposizione Giunti per il suo centrocampo.