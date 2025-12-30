Daniel Maldini cerca aria nuova, ci pensa anche la Juventus come vice-Yildiz

Da quando veste la maglia dell'Atalanta non è riuscito ancora ad esprimere tutto il talento di cui dispone, la finestra di calciomercato invernale che inizia il 2 gennaio per Daniel Maldini (24 anni) può essere occasione per andare a rigenerarsi altrove, visto che neppure l'arrivo sulla panchina della Dea del suo 'mentore' Palladino, con cui ha vissuto bei periodi ai tempi del Monza, ha cambiato particolarmente le sorti.

Per Maldini junior ci sono già diverse pretendenti in Serie A e nelle ultime ore ne è uscita una abbastanza a sorpresa: la Juventus. Secondo quanto riferito dal portale specializzato TuttoJuve.com, infatti, il figlio d'arte è una delle idee che stanno maturando in seno alla dirigenza della Vecchia Signora per regalare a mister Spalletti un'alternativa in più a Yildiz in rosa. Il nome in particolare avrebbe nel nuovo direttore sportivo bianconero Marco Ottolini uno sponsor, visto che il dirigente apprezzava Maldini già quando lavorava al Genoa. Sul giocatore però c'è anche la Lazio di Sarri in pressing, ora che il mercato si è sbloccato.

Maldini, che è sotto contratto con l'Atalanta fino al 2029, in questa prima parte di stagione a Bergamo ha messo insieme 10 presenze tra Serie A, Coppa Italia e Champions League, per un minutaggio totale però piuttosto ridotto, di 358'. La Dea lo ha acquistato un anno fa, nel mercato invernale del 2025, dal Monza per 13 milioni di euro.