Il Milan ha chiesto un incontro a Maignan e agente: tutti i dettagli della proposta di rinnovo

Prosegue ancora la trattativa per il rinnovo di contratto tra il Milan e Mike Maignan, anche considerando che il portiere del Diavolo, uno dei protagonisti principali tra gli uomini a disposizione di mister Allegri, ha l'accordo in scadenza tra poco più di sei mesi, il prossimo 30 giugno.

L'edizione odierna di Tuttosport torna sul tema del rinnovo di Maignan, spiegando come sia in procinto di arrivare un momento molto importante, se non dirimente, nelle dinamiche della contrattazione. Questo perché la dirigenza del Milan ha chiesto in via ufficiale un incontro faccia a faccia con il procuratore di Maignan, Jonathan Kebe, così da poter affrontare di persona la proposta e i limiti di essa. Da capire se in videochiamata o direttamente a Casa Milan, di sicuro, qualsiasi sarà la scelta, sarà presente anche lo stesso Maignan.

La proposta del Milan per Maignan è per 3 anni e mezzo, fino al 30 giugno 2029 con opzione per il 2030, da 5,5 milioni di euro netti all'anno di stipendio come base fissa, che possono salire fino a un massimo di 7 mediante l'inserimento di bonus. In pratica, sarebbe per lui un contratto sulla falsariga di quello riconosciuto a Leao. A giocare un ruolo cruciale nella cornice potrebbe essere poi Max Allegri, con cui Maignan ha un ottimo feeling umano e professionale, così come con il suo allenatore dei portieri, il più volte elogiato anche in pubblico Claudio Filippi.