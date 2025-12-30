Empoli, caccia a un rinforzo in mezzo al campo: spunta il nome di Rafia del Lecce

Spunta un nome nuovo – dopo quelli dell’esperto Luca Mazzitelli - per il centrocampo dell’Empoli in vista della riapertura del mercato a gennaio: si tratta di quello di Hamza Rafia del Lecce come riferisce Pianetaempoli.it.

Il classe ‘99 finora non è mai stato utilizzato dal club salentino, a cui è legato da altri sei mesi di contratto con opzione per i prossimi due anni, e non scende in campo in una gara ufficiale del febbraio 2025. Dopo un buon inizio nella scorsa stagione, con 18 presenze in campionato, infatti il giocatore venne fermato da un infortunio muscolare e da allora ha visto il campo con il contagocce. Motivo per cui a gennaio potrebbe muoversi per trovare spazio altrove.

La duttilità di Rafia, che può giocare sia da interno in una linea a cinque di centrocampo sia alle spalle della punta in un 3-4-2-1, è una caratteristica che piace all’Empoli unitamente alle sue doti tecniche, ma bisognerà capire se il sorprendente cambio di direttore sportivo – con Stefano Stefanelli che prenderà il posto dell’esonerato Roberto Gemmi – rimescolerà o meno le carte sul mercato. Sull’ex juventino va inoltre registrato l’interesse dello Spezia, del Cesena e di un club tunisino non meglio specificato.