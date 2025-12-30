Focus TMW Serie A, la classifica del 2025: stravince la Roma! Como davanti a Lazio e Atalanta

Quanti punti hanno conquistato le squadre di Serie A nell'anno solare appena andato in archivio? Dopo il posticipo dell'Olimpico di ieri sera, è possibile stilare una graduatoria definitiva. In vetta in questa speciale classifica c'è la Roma, l'unica che ha superato quota 80 punti: grazie al lavoro di Ranieri prima e di Gasperini poi i giallorossi in questo 2025 hanno sempre mantenuto una media altissima, superiore ai 2.2 punti a partita.

Al secondo posto c'è l'Inter, 77 punti contro i 75 del Napoli ma anche una partita in più. Seguono le uniche altre due squadre che hanno raggiunto quota 70 col Milan migliore di un punto della Juventus.

Staccate tutte le altre, col Bologna al sesto posto. Sorprendente il 2025 del Como, settimo in questa speciale graduatoria. La squadra lariana che si propone come nuova alternativa alle big in questo anno solare ha conquistato più punti di Atalanta e Lazio. A chiudere la top dieci c'è il Torino, solo dodicesima la Fiorentina a causa di questo disastroso avvio di stagione. Di seguito il dato squadra per squadra.

1) Roma 82 punti nelle 37 partite di campionato disputate nell'anno solare 2025

2) Inter 77 punti in 37 partite

3) Napoli 75 punti in 36 partite

4) Milan 71 punti in 37 partite

5) Juventus 70 punti in 37 partite

6) Bologna 60 punti in 37 partite

7) Como 58 punti in 36 partite

8) Atalanta 55 punti in 37 partite

9) Lazio 54 punti in 37 partite

10) Torino 44 punti in 37 partite

11) Udinese 42 punti in 37 partite

12) Fiorentina 42 punti in 38 partite

13) Cagliari 40 punti in 37 partite

14) Genoa 38 punti in 37 partite

15) Parma 35 punti in 36 partite

16) Lecce 34 punti in 36 partite

17) Hellas Verona 31 punti in 36 partite

18) Sassuolo 22 punti in 17 partite

19) Cremonese 21 punti in 17 partite

20) Venezia 16 punti in 20 partite

21) Empoli 12 punti in 20 partite

22) Pisa 11 punti in 17 partite

23) Monza 8 punti in 20 partite