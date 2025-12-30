Lacome saluta il Parma: "È stato un onore, esperienza più gratificante per me"

Movimenti nell’organigramma societario del Parma, che nelle ultime ore ha registrato l’uscita di Mathieu Lacome, Chief Performance Football Officer della società gialloblù.

Si legge nella nota ufficiale diramata dagli emiliani: "Parma Calcio 1913 comunica che Mathieu Lacome – in comune accordo con il club – lascia il suo ruolo di Chief Performance Football Officer per intraprendere un nuovo percorso professionale. A Mathieu vanno i più sentiti ringraziamenti del Presidente Kyle Krause e di tutta la famiglia del Parma Calcio per il lavoro svolto e per aver contribuito, con impegno e professionalità, alla crescita e allo sviluppo del Club e a lui vanno i migliori auguri per il suo futuro, professionale e personale".

Dopo la comunicazione ufficiale della fine del rapporto con il Parma Calcio,Mathieu Lacome ha voluto salutare la società crociata con un lungo post sul proprio profilo LinkedIn: “Dopo 4 anni e mezzo a Parma, è arrivato il momento di dire addio. Questa esperienza, per me e per la mia famiglia, è stata probabilmente la più gratificante sia dal punto di vista professionale che personale. Abbiamo abbracciato la cultura italiana, imparato la lingua e i rituali, e condiviso il più possibile con le persone e con la città di Parma. Ogni minuto ne è valsa la pena”.

Continua: “Ciò che quasi cinque anni fa sembrava una sfida impossibile - trasferire l’intera famiglia in Italia in un solo mese e iniziare a costruire qualcosa di ambizioso in un ambiente davvero multiculturale, rimanendo al tempo stesso il più possibile connessi alla meravigliosa città di Parma e alla comunità più ampia - si è rivelato profondamente gratificante, divertente, a tratti difficile e stressante, e una fonte immensa di apprendimento e umiltà per noi”.

Grazie alla fiducia della proprietà e al supporto del Senior Leadership Team, mi ha permesso di costruire qualcosa in cui ho sempre creduto: un solido servizio di supporto Performance & Analytics, multidisciplinare. Ho avuto la fortuna di lavorare al fianco di un gruppo straordinario di professionisti - curiosi, esigenti e ogni giorno profondamente impegnati per il club. Al team di management di Performance & Analytics . Mauro Mandorino, Manuel Morabito, Ronan Kavanagh, Cristiana Conti, Costanza Gavioli, Fabio Corradini, Sebastien Coustou e, successivamente, Matteo Matteotti . grazie per l’energia, gli standard, le idee e l’etica del lavoro. A tutto il dipartimento P&A, siete stati partner speciali. A tutti voi: avete reso questo viaggio unico e mi mancherete.

Aver avuto il privilegio di lavorare a stretto contatto ed essere parte della leadership del club, condividere le difficoltà ed essere responsabile dei risultati in un luogo come Parma Calcio 1913 è stato un vero onore. Al gruppo dirigente, grazie per la fiducia, le sfide e il supporto lungo il percorso - e per aver accolto un francesecon voi. Naturalmente, nulla di tutto questo sarebbe stato possibile senza la guida e il sostegno della proprietà, del CEO e dei precedenti Amministratori Delegati. Kyle e Oliver Krause, grazie per avermi accolto 4 anni e mezzo fa e per avermi fatto sentire parte della vostra famiglia. Grazie, Parma”.