Cosenza, definiti i primi due ingaggi per gennaio: sono Emmausso e Ciotti

Il mercato non è ancora partito, ma il Cosenza è ai dettagli per regalare al tecnico Antonio Buscè un doppio rinforzo per la seconda parte di stagione. I nomi sono quelli dell’attaccante Michele Emmausso, classe ‘98 dell’Audace Cerignola dove ha messo a segno otto gol in 19 presenze, e per l’esterno Pietro Ciotti, classe ‘99 del Trapani dove ha collezionato 20 presenze con due reti.

Le trattative per entrambi i giocatori sono alle fasi finali con gli ultimi dettagli ormai definiti: entrambi arriveranno a titolo definitivo e firmeranno un contratto di un anno e mezzo con il club calabrese con scadenza fissata nel 2027. Per gli annunci manca solo l’apertura ufficiale della finestra di trasferimento.

Lo riferisce Cosenzachannel.it spiegando che il direttore sportivo Domenico Roma ha voluto fare questo investimento per dare profondità e soluzioni immediate alla rosa di Buscé. Emmausso infatti può agire su tutto il fronte d’attacco giocando non solo come esterno offensivo, suo ruolo d’elezione, ma anche come seconda punta o falso nove, mentre il secondo può ricoprire tutti i ruoli sulla corsia destra e dunque dare il cambio a Cannavò come sostituto dell’infortunato Cimino come terzino.