Del Piero e il primo incontro con Baggio: "Alla Juventus parlavamo veneto"

Al World Sports Summit c'è anche Roberto Baggio, l'ex campione riuscito a farsi amare un po' in tutte le piazze nelle quali ha giocato. Il Divin Codino è stato protagonista di una intervista in coppia con Alessandro Del Piero, nel quale ha raccontato alcuni aspetti meno conosciuti della sua personalità. E o stesso Del Piero ha poi spiegato quali sono i primi ricordi che lo legano a Baggio.

Queste le parole di Del Piero sul periodo in cui Baggio giocava con lui alla Juventus: "Parlavamo in dialetto veneto quando giocavamo assieme alla Juventus, eravamo quasi vicini di casa ma io ero un bimbo e lui il campione assoluto".

Pinturicchio infatti è originario di Conegliano, in provincia di Treviso, in Veneto. Baggio invece è di Caldogno, in provincia di Vicenza. Alex è arrivato a Torino nel 1993, quando Baggio iniziava la sua terza stagione in bianconero ed era già il riferimento assoluto della Nazionale Italiana che l'anno successivo sarebbe arrivata fino alla finale del Mondiale di USA '94.