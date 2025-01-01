Baldini: "Sarebbe bellissimo chiudere la carriera al Pescara. Mi riempirebbe d'orgoglio"

“Tornare e chiudere la carriera a Pescara sarebbe bellissimo. Mi riempirebbe d’orgoglio”. L’attuale tecnico dell’Under 21 italiana Silvio Baldini nel corso della trasmissione ‘Solo Calcio’ su Rete8 ha aperto a un ritorno in Abruzzo dopo la promozione in Serie B conquistata lo scorso anno e il divorzio estivo elogiando anche il presidente Daniele Sebastiani.

“È un grande presidente, se lo avessi incontrato dieci anni fa avremmo fatto qualcosa di importante. Sono straconvinto che il Pescara si salverà perché credo nel presidente, ho grande stima dell’uomo e del professionista. - spiega ancora Baldini tornando anche sull’addio in estate – Al termine della scorsa stagione determinate situazioni familiari mi hanno consigliato di restare a casa, ma poi il destino mi ha premiato con la chiamata della FIGC per guidare l’Under 21 azzurra”.

Baldini si sofferma su uno dei talenti della formazione abruzzese e di quella azzurra come Matteo Dagasso elogiando anche il lavoro fatto da Zdenek Zeman con il ragazzo: “Su di lui c’è poco da dire, io ho sfruttato il lavoro che aveva fatto Zeman nell’impostarlo come mezzala. A centrocampo può fare tutto, ma quello di interno è il ruolo più congeniale alle sue caratteristiche. - conclude Baldini – Sa attaccare lo spazio, sa pressare e ha tanta qualità. Io ho solo dato continuità all’intuizione di Zeman”.