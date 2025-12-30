Cesena, pronta la ricapitalizzazione per operare sul mercato: una punta è la priorità

Il Cesena potrà operare sul mercato senza problemi nel corso di gennaio. Come riporta l’edizione on line del Corriere Romagna infatti la proprietà ha deciso di ricapitalizzare con i 422 mila euro necessari per tornare in regola con l’indice di liquidità e dunque rinforzare la rosa senza problemi. Già domani la cifra dovrebbe essere versata nelle casse societarie con l’inizio della prossima settimana come possibile altra data in modo da permettere al direttore sportivo Filippo Fusco di prendere quella punta che è la priorità dei bianconeri.

Con Siren Diao in uscita verso il Mantova dopo aver inciso poco o nulla nella prima parte di stagione e Marco Oliveri che finora non è riuscito ancora a sbloccarsi, Mignani ha necessità di un’alternativa valida ai due titolari Cristian Shpendi, cinque gol in 14 presenze, e Jalen Blesa, quattro gol in 14 presenze.

In cima alla lista delle preferenze ci sarebbe Alberto Cerri del Como, che però ha un ingaggio importante e fuori portata, anche se i lariani potrebbero contribuire per questa stagione al suo pagamento. Il problema potrebbe sorgere per gli anni successivi visto che il calciatore classe ‘96, che è in scadenza, chiede un pluriennale. In casa Spezia piaceva molto Gabriele Artistico che però non si muoverà dopo le ultime gare da protagonista nonostante l’arrivo

di Pedro Mendes. I liguri hanno offerto Edorado Soleri, ma il suo nome non scalda troppo al pari di quello di Nicholas Bonfanti del Mantova.