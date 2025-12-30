TMW Atletico Madrid, soddisfazione reciproca fra club e Raspadori. Complicato un addio a gennaio

Giacomo Raspadori di ritorno in Italia? Non è un affare semplice, tutt'altro. Perché nelle scorse ore è stata ribadita, da parte dell'Atletico di Madrid, della soddisfazione nei confronti dell'attaccante italiano. Due gol e tre assist in 406 minuti, forse pochini per potere sfoderare tutte le sue carte, ma un rendimento che non dispiace al tecnico Diego Pablo Simeone, anche per la sua duttilità. D'altronde nel suo reparto sono in parecchi - l'intoccabile Alvarez, poi Sorloth, Griezmann e pure Thiago Almada, oltre a Nico Gonzalez sulla sinistra e la stessa esplosione di Giuliano Simeone sulla destra.

Insomma, la sensazione è che sia complicato spostare Raspadori durante il mercato di gennaio. Anche perché, almeno per il momento, anche lo stesso giocatore non è scontento della sua nuova vita a Madrid, ben sapendo di far parte di una squadra che punta a tutti gli obiettivi stagionali, dal campionato - comunque distante nove punti dalla prima in classifica - a una Champions League che può dare soddisfazioni. Per questo l'idea è quello di non cambiare molto durante il mercato di gennaio.

La Roma comunque gravita su Raspadori. Non sarà, eventualmente, un prestito con diritto di riscatto. Perché l'Atletico Madrid, qualora dovesse entrare nell'ordine di idee di cederlo (cosa che in questo momento è esclusa) vorrebbe monetizzare per prendere un eventuale sostituto.