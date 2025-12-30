Lazio, Castellanos mai così vicino alla cessione: Sarri vuole una punta alla Mertens, i nomi

Il mercato invernale della Lazio rischia di muoversi più sulle intenzioni che sui fatti. La linea è chiara e arriva direttamente dal presidente Claudio Lotito: prima vendere, poi eventualmente investire. Una strategia che, al momento, rende la sessione di gennaio molto vicina a un saldo zero, in attesa di offerte concrete. Il Corriere dello Sport oggi in edicola fa il punto della situazione.

I nomi in uscita sono soprattutto due. Il primo è quello di Taty Castellanos, per il quale circolano voci di interesse dal Flamengo, mai però tradotte in una proposta ufficiale. La richiesta della Lazio resta alta, attorno ai 35 milioni di euro, cifra che rende complicata una trattativa, soprattutto con club sudamericani. L’altro profilo è Nuno Tavares: sul portoghese c’è l’Al-Ittihad, che avrebbe mosso passi solo con il giocatore. Per convincere Lotito servono almeno 15 milioni, considerando anche il 35% da riconoscere all’Arsenal.

Sul piano tecnico, non è un mistero che tra Castellanos e Maurizio Sarri non sia mai scattato il feeling. Il tecnico continua a immaginare un centravanti più mobile, alla Mertens. Profili come Giacomo Raspadori o Ruben Loftus-Cheek restano però fuori portata per costi. In estate il sogno era Mikel Oyarzabal della Real Sociedad, valutato oltre 40 milioni. Restano sullo sfondo le suggestioni: Lorenzo Insigne aspetta segnali, mentre il diesse Angelo Fabiani spinge per Daniel Maldini dell’Atalanta. Ma senza cessioni, tutto resta sospeso.