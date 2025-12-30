Ufficiale Ternana, c'è il ritorno di Foresti come direttore dell'area tecnica. Si occuperà del mercato

A distanza di poco più di due mesi dall'esonero la Ternana ha deciso di richiamare Diego Foresti e affidargli il ruolo di direttore responsabile area tecnica. Lo comunica il club umbro in una nota spiegando che l'esonero del dirigente, ad opera della precedente proprietà, non aveva ragioni condivisibili:

"Esaminato il dossier del tesserato Diego Foresti e ritenute non condivisibili le ragioni che hanno spinto la precedente proprietà ad esonerarlo; valutato positivamente il suo profilo professionale e la sua certa indipendenza rispetto a condizionamenti esterni; considerato che è tuttora in organico della Ternana Calcio e che renderlo di nuovo operativo, non importa un costo aggiuntivo per le casse della Società; l’AU, d’intesa con la Famiglia Rizzo

COMUNICA

che a decorrere dal 02.01.2026 il Sig. Diego Foresti rivestirà l’incarico di direttore responsabile area tecnica.

Nell’espletamento dell’incarico dovrà coordinare l’intero settore sportivo del Club, compreso quello giovanile, e condurre in completa sintonia con la proprietà, ed in particolare con il Mister Liverani, cui va ribadita la piena fiducia della Famiglia Rizzo, la prossima campagna acquisti, finalizzata a migliorare tecnicamente la prima squadra.

Con l’occasione tiene inoltre a precisare che nella giornata odierna è stata rimossa la determina assunta unilateralmente dell’ex AU, per effetto della quale sarebbe stato inibito al Club il mercato.

Ternana Calcio e la Famiglia Rizzo augurano a tutti i tifosi un buon 2026, nella speranza che sia ricco di successi sul campo".