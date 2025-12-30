Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
De Pieri in uscita dalla Juve Stabia: ci pensa il Novara. L'Inter valuta la soluzione migliore

© foto di www.imagephotoagency.it
Tommaso Maschio
Oggi alle 20:48Serie C
Tommaso Maschio

Dopo sei mesi complicati tra le fila della Juve Stabia, dove ha collezionato sette presenze e messo a segno una rete, Giacomo De Pieri potrebbe rilanciarsi in Serie C. L’attaccante esterno classe 2006, che può agire su entrambe le fasce, è infatti finito nel mirino di diversi club della terza serie come riportano i colleghi di Tuttoc.com.

L’ipotesi più concreta al momento resta quella di una nuova esperienza in prestito, con il Novara come opzione e con l'Inter pronta a valutare la soluzione migliore per favorire continuità e crescita del giocatore, cresciuto nel settore giovanile nerazzurro dove nella passata stagione ha messo a segno nove reti in 34 presenze con la Primavera esordendo anche in prima squadra giocando 14 minuti in Champions League contro il Monaco nella fase a campionato della competizione.

