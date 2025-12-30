Man United, Amorim su Zirkzee titolare: "Ha talento, i tifosi lo amano". Roma allontanata?

Joshua Zirkzee avrebbe fatto capire alla Roma di voler lasciare il Manchester United a gennaio, mentre il club giallorosso cerca una quadra - complicata - circa la formula del possibile trasferimento dell'attaccante olandese nella Capitale. Intanto però Ruben Amorim, tecnico dei Red Devils, ignora i rumor di mercato e nel match in corso contro il Wolverhampton l'ex Bologna parte titolare nell'undici predisposto in campo a Old Trafford.

Mason Mount non ce la fa e resta a casa per via di un infortunio. Parlando a Sky Sports UK prima del fischio d'inizio, Amorim ha fornito gli ultimi aggiornamenti sul suo centrocampista: "Ha sentito qualcosa, ma penso sia una cosa lieve. Penso che non ci vorrà molto tempo, ma non si sa mai. Non è pronto per questa partita".

Quanto invece alla chance data a Zirkzee e alle istruzioni date, partendo alle spalle di Sesko nel ruolo di trequartista: "Deve solo fare la sua parte, mostrare il suo talento, perché è un ragazzo talentuoso", ha esordito il tecnico dei Red Devils. "Deve farsi valere nei duelli, perché il resto ce l’ha, i tifosi lo amano. E solo questo: fare il suo lavoro e divertirsi".